Jovem condenado a 20 anos de cadeia por degolar a mãe

Ao matar a mãe com 22 facadas, Nuno Teixeira, de 24 anos, agiu com desprezo pela vida de Etelvina Silva. A conclusão é da juíza-presidente do Tribunal de Almada."O arguido agiu de forma fria e calculista, ao limpar o cenário do crime enquanto a mãe se esvaía em sangue, no quarto. Mostrou total ausência de empatia com a mãe e não evidenciou em julgamento qualquer arrependimento", concluiu a juíza Bárbara Gago da Silva, na leitura do acórdão.Devido à natureza do crime, e tendo em conta o grau de parentesco e a proximidade entre arguido e vítima, o coletivo decidiu condenar o jovem a 20 anos de cadeia.Antes de terminar a sessão, a magistrada relembrou que o jovem deve aproveitar os anos de clausura para refletir sobre os seus atos.À saída, a defesa do jovem, que alega inocência, anunciou que vai recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa."A decisão encontra-se neste momento suspensa, foi interposta uma ata para pedir recurso. Não é uma pena justa e por isso é que interpus recurso", explicou o advogado Fernando Cortez.Nuno Teixeira diz estar inocente e conta que dois homens, não identificados, entraram em casa da mãe, na noite do crime, tendo um deles esfaqueado Etelvina Silva.A versão, porém, não convenceu o coletivo.O crime aconteceu a 27 de junho de 2018 devido a uma discussão sobre a custódia da filha de Nuno, na altura com dois anos.A criança foi institucionalizada após o crime.