Jovem condenado a cinco anos de prisão por violar a irmã de 13 anos

O Tribunal de Guimarães condenou a 5 anos e 3 meses de prisão um homem que abusou sexualmente da irmã de 13 anos na casa em que ambos viviam, em Vila Nova de Famalicão.O arguido, que à data dos factos (2017) tinha 18 anos, foi condenado por três crimes de violação agravada.O tribunal deu como provado que os abusos sexuais ocorreram por três vezes, com uso "de força e ameaça" por parte do arguido, que terá dito à irmã que lhe partia as costelas se ela resistisse. Era portador de clamídia, uma doença sexualmente transmissível que "passou" à irmã.