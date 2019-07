Jovem condenado a dez anos e meio de prisão por violar e abusar de menor em Vinhais

Um homem de 24 anos foi esta quinta-feira condenado, pelo Tribunal de Bragança, a 10 anos de meio de prisão efetiva por violação e abusos sexuais de uma menor com a qual manteve uma relação amorosa.Na altura dos factos, entre agosto de 2017 e junho de 2018, a menor tinha "12 para 13 anos" e ele era 10 anos mais velho, segundo o tribunal que relevou o facto de o relacionamento ser desvalorizado e encarado como namorado, inclusive pela família da menor.Porém, a sentença sublinha que "um menor de 14 anos não pode consentir" e os atos praticados são considerados crimes, consubstanciados em vários abusos sexuais, assim como um crime de violação que foi também dado como provado.A soma das condenações por um total de 84 crimes dava mais de 50 anos de cadeia. A pena máxima no sistema jurídico português é 25 anos e o tribunal optou por uma pena única para o caso de 10 anos e meio de prisão efetiva.O tribunal quis também que "as pessoas percebam que não tem relevo" o facto de a ofendida pertencer a uma minoria étnica e que a gravidade dos crimes é a mesma.O indivíduo agora condenado já se encontra em prisão preventiva, tempo que será depois descontado no cumprimento da pena, a partir do momento em que a sentença transite em julgado.O arguido foi ainda condenado a pagar à menor uma indemnização de 17.500 euros.