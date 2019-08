Jovem condenado a trabalhar 100 horas por cultivar canábis

Um jovem de 23 anos foi condenado a uma pena de trabalho comunitário por um período de 100 horas, por ter uma estufa improvisada com cinco plantas de canábis, que foram apreendidas por elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR. A estufa estava num terreno contíguo à residência do proprietário, em Porto de Mós.



Segundo apurou esta segunda-feira o CM, o jovem foi detido por tráfico de droga na sexta-feira da semana passada e presente no próprio dia ao Tribunal de Porto de Mós, saindo em liberdade, mas sujeito a trabalho comunitário.

