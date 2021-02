Sem carta de condução, sem seguro do carro que conduzia e a violar o dever geral de confinamento. Além deste leque de infrações, o homem, de 26 anos, ainda se filmou a conduzir em plena A22, no Algarve, enquanto fazia uma transmissão em direto no Facebook. Foi denunciado e detido, momentos depois, pela GNR numa das saídas da autoestrada, na zona de Portimão.