Jovem da Juve Leo esfaqueado por elementos dos No Name Boys em guerra de claques

Um jovem ligado à claque do Sporting Juve Leo foi esfaqueado na tarde desta terça-feira por elementos alegadamente pertencentes aos No Name Boys, claque ilegal do Benfica, em novo episódio de violência entre adeptos dos dois clubes de Lisboa.

Segundo o CM apurou, o caso passou-se no Estoril, pouco antes da 18h00. A vítima foi surpreendida na rua e golpeada duas vezes no peito. Foi transportada em estado grave para o hospital de Cascais para receber a necessária assistência médica.

O caso foi participado à PSP, que investiga a situação e tenta identificar os agressores.