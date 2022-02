Uma jovem de 11 anos foi brutalmente agredida pelas colegas de escola, no Entroncamento, na sexta-feira passada.Segundo a mãe da criança, a menina não teve qualquer apoio por parte dos responsáveis do estabelecimento de ensino, que dizem que só souberam do ataque depois de já ter acontecido.No vídeo gravado pelo grupo de agressores é possível ver a jovem a ser agredida com estaladas, socos e pontapés.