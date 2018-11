Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 13 anos desparecido no concelho de Vila do Conde

Rapaz está desaparecido desde as 18h00 deste domingo.

Por Lusa | 21:09

Um adolescente de 13 anos está desaparecido desde as 18h00 deste domingo no concelho de Vila do Conde, distrito do Porto, e a Guarda Nacional Republicana (GNR) lançou uma operação de busca, disse à agência Lusa fonte da GNR.



O jovem foi dado como desaparecido em Vilar do Pinheiro, na freguesia de Avelada, confirmou fonte do Comando Territorial do Porto da GNR.



A Guarda Nacional Republicana destacou dois binómios cinotécnicos (agente e cão) e vários carros patrulha estão a fazer buscas nas imediações.



De acordo com a página da Proteção Civil na Internet, o alerta foi dado às 19h38 e no local estão quatro operacionais e dois veículos.