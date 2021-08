Jovem de 13 anos em estado crítico após queda de bicicleta em Cabeceiras de Basto

Um rapaz de 13 anos sofreu ferimentos muito graves, num despiste de bicicleta, na tarde desta quarta-feira, na freguesia de Abadim, em Cabeceiras de Basto.

O menino sofreu várias fraturas por todo o corpo, incluindo um traumatismo cranioencefálico que lhe afetou o cérebro.

Para o local foram mobilizados os bombeiros de Cabeceiras de Basto e o helicóptero do INEM, que já está no aeródromo local. Os meios de socorro estão a tentar estabilizar o menor para depois o transportarem para o hospital de São João, na cidade do Porto.

O estado do menor é crítico.

O alerta foi dado às 15h13.