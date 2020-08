Jovem de 14 anos de Chaves foge para França com mulher

O jovem, de 14 anos, que no dia 19 tinha desaparecido de casa da avó, em Chaves, foi encontrado em França, na companhia de uma mulher mais velha. Filho de pais separados, o rapaz esteve cinco anos com o pai em França, antes de passar a viver com a avó materna, em Chaves. A mãe mora em Andorra.



No dia 19 de julho, saiu de casa para supostamente ir jogar à bola com os amigos e não voltou. No dia seguinte e após percorrer todos os cantos da cidade e arredores, a avó apresentou queixa na PSP de Chaves. O caso passou depois para a PJ de Vila Real. O menor acabou detetado pelas autoridades francesas. Estava com uma mulher adulta, que terá conhecido na internet. A avó, Lúcia Barros, diz que não pode falar sobre o caso, mas confessa ter ficado “muito contente e aliviada” por o neto estar bem de saúde.



