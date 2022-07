Um rapaz de 14 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um atropelamento, na tarde desta sexta-feira, na rua de Gatões, em Guifões, Matosinhos.

O alerta foi dado às 16h07.





Para o local, foram chamados os Bombeiros de S. Mamede de Infesta e equipa médica do INEM. O menor foi transportado para a sala de emergência do Hospital de São João, no Porto.

Desconhecem-se, para já, as circunstâncias do acidente.