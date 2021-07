Um jovem, de 14 anos, entrou em paragem cardiorespiratória após ingerir uma goma, esta quinta-feira à noite, em Vale Pedre, Penafiel.Segundo o que oconseguiu apurar, no local estiveram os Bombeiros de Paço de Sousa. No entanto, até a equipa chegar, uma bombeira da mesma corporação que soube do alerta, ajudou no socorro da vítima.O menino foi entubado e ventilado no transporte para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde se encontra internado.