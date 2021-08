Uma jovem de 14 anos que circulava de bicicleta foi atropelada esta segunda-feira à noite por um carro junto ao Bairro do Siroco, em Olhão.Ao que oapurou junto de fonte policial, a vítima não terá cedido passagem num entroncamento e terá sido abalroada pelo carro tendo ficado com ferimentos graves.A jovem foi assistida no local e transportada para o Hospital de Faro.