Um jovem de 14 anos foi transportado ao Hospital de S. João, Porto, depois de ter sido vítima de um pré-afogamento, na manhã desta segunda-feira, no rio Douro, na zona de Ribeira de Abade, em Valbom, Gondomar.





Segundo apurou oo jovem entrou na água e ficou de imediato em dificuldades. No local, um popular ajudou-o a sair da água. Os bombeiros de Valbom já tinham sido acionados e socorreram o jovem, transportando-o depois para a Urgência Pediátrica. Deu entrada como ferido grave por ser menor de idade. De acordo com as autoridades, não corre risco de vida.