Um rapaz de 14 anos sofreu um traumatismo craneoencefálico grave, esta tarde, após colidir de bicicleta contra um autocarro, na Via Foral D. Teresa, em Ponte de Lima.



O acidente aconteceu cerca das 13h30 e duas horas depois a equipa médica da VMER de Viana do Castelo conseguiu estabiliza-lo e iniciar o transporte para o Hospital S. João, no Porto.





O estado é crítico.