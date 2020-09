Jovem de 14 anos morre afogado em praia não vigiada de Cantanhede

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) recebeu um alerta a dar conta de que dois banhistas se encontravam em dificuldades numa zona a sul da praia da Tocha.Um deles foi retirado da água por surfistas em situação de paragem cardiorrespiratória, sendo que os nadadores-salvadores de uma praia próxima iniciaram as manobras de reanimação. O outro jovem foi localizado passados cerca de 30 minutos também em paragem cardiorrespiratória. Após manobras de reanimação por parte dos nadadores-salvadores e, posteriormente, do INEM, o óbito acabaria por ser declarado no local.