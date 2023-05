Jovem de 14 anos retirada aos pais está desaparecida há 15 dias em Aveiro

Uma jovem de 14 anos foi retirada à família pelas autoridades, em Aveiro, e levada para o patronato do centro paroquial de Arouca. A menina desapareceu no dia 1 de maio.A revolta da família de Annebelly é grande. Segundo a família, o processo que agora decorre no Ministério Público teve como origem uma denúncia falsa de maus tratos feita pela jovem.A família está desesperada e os três irmãos menores de Annebelly também estão em sofrimento por causa da ausência da irmã. Acusam as autoridades de retirar a jovem para a sua própria segurança e Annebelly acabou por ter liberdade para desaparecer.