Jovem de 15 anos eletrocutado em estação de comboios em Castelo Branco

Acidente aconteceu quando o adolescente estava a brincar num vagão e se desiquilibrou. Está em estado grave.

Um jovem de 15 anos ficou gravemente ferido quando estava a brincar num comboio estacionado na estação de comboios de Alcains, em Castelo Branco.



O adolescente foi eletrocutado num cabo de alta tensão. As autoridades acreditam que o jovem se terá desiquilibrado e que, para evitar a queda, se terá segurado num cabo elétrico. Acabou por cair no chão da plataforma onde o comboio de mercadorias se encontra estacionado.



Ficou com queimaduras em algumas partes do corpo e fraturas da queda.



A vítima foi transportada para o Hospital de Castelo Branco, onde ainda se encontra internado sob observação, com prognóstico reservado.



Segundo apurou o CM, o acidente aconteceu perto das 15h00 desta terça-feira.



