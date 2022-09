Um jovem de 15 anos foi detido pela PSP de Sintra por ter esfaqueado um colega de 17, no interior da Escola Básica 2+3 António Sérgio, na cidade de Agualva-Cacém, Sintra. O agressor, cuja medida de coação tem de ser definida por um juiz de Família e Menores por ainda ser menor também perante a lei (maioridade penal é aos 16 anos), foi apanhado com a navalha que usou no ataque.









