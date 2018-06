Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 15 anos ferida após cair de telhado de fábrica antiga em Matosinhos

Vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

20:04

Uma jovem de 15 anos caiu este sábado de um telhado da antiga fábrica "Norbetão", de uma altura de cinco metros, em Custóias, Matosinhos, e ficou com ferimentos ligeiros, nomeadamente um hematoma no pé.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto dos Bombeiros de Leça do Balio, a jovem passou por cima do telhado da fábrica para ir buscar uma bola.



O alerta foi dado às 18 horas pela PSP de Custóias, que esteve no local.



