Jovem de 15 anos ferido com gravidade em acidente com trator agrícola em Amarante

Um rapaz de 15 anos sofreu esta quinta-feira ferimentos graves ao cair de um trator agrícola, em Telões, Amarante, de acordo com fonte dos bombeiros.

O alerta foi registado às 10h24 e a vítima foi assistida pelos Bombeiros de Amarante, que mobilizaram para o local dois operacionais e uma ambulância.

Também foram acionados os meios da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante, sendo que o ferido acabou por ser transportado para o Hospital de São João, no Porto.