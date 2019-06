Jovem de 15 anos gravemente ferido após atropelamento ferroviário em Sintra

Um atropelamento ferroviário fez esta segunda-feira à noite um ferido grave com cerca de 15 anos na estação ferroviária das Mercês, em Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Lisboa, o alerta foi dado às 22h35 e a circulação esteve cortada até às 23h09, no sentido Sintra-Lisboa.





A vítima foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier.No local estiveram os Bombeiros de Algueirão-Mem Martins, a PSP e a Insfraestruturas de Portugal, num total de cinco veículos e 11 operacionais.