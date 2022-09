Dois adolescentes estarão envolvidos no furto de uma viatura municipal no Bombarral, com a qual terão dado “umas voltas” pelo concelho até um deles ser abalroado pelo veículo quando seguia de bicicleta, vindo a falecer, esta terça-feira ao princípio da noite.



Segundo o CM apurou junto de fontes policiais, os dois rapazes, de 14 e 15 anos, terão a meio da tarde retirado uma viatura de piquete dos estaleiros da Câmara do Bombarral, onde se introduziram e sacaram a chave.









