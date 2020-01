Jovem de 15 anos morre atropelado por comboio ao tentar atravessar linha

Um jovem de 15 anos morreu esta terça-feira atropelado por um comboio quando tentava atravessar a linha ferroviária fora da zona de passagem pedonal junto à estação de Belém, em Lisboa, disseram à Lusa fontes da PSP e do INEM.Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que recebeu o alerta às 08h43, a vítima faria parte de um grupo de jovens que estavam a atravessar a linha num local desadequado.Não há registo de outros feridos, de acordo com as autoridades.O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebeu o alerta às 08h36 e enviou para o local uma ambulância, um motociclo e uma equipa de psicólogos, dando ainda conta de ter sido enviada uma viatura médica do Hospital de São Francisco Xavier.Já o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa mobilizou sete viaturas e 24 elementos.Fonte da CP - Comboios de Portugal informou que, devido ao acidente, a Linha de Cascais esteve interrompida entre as 08h30 e as 09h50.