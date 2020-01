Jovem de 15 anos morre colhido por dois comboios

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

um rapaz de 15 anos morreu ontem atropelado por dois comboios, quando tentava atravessar a linha ferroviária fora da zona de passagem pedonal junto à estação de Belém, em Lisboa. O jovem brasileiro, que era aluno do colégio Pina Manique da Casa Pia, foi atingido pelo primeiro comboio que seguia no sentido Lisboa – Cascais, ao qual sobreviveu, vindo a morrer trucidado por outro comboio que seguia no sentido oposto.Hiury Jesuíno da ... < br />