Jovem de 15 anos morre em acidente de trator

Um jovem de 15 anos morreu este domingo num acidente de trator no Penedo da Morte, em Fermentões, Guimarães.Segundo fonte do CDOS de Braga, o adolescente estava a conduzir o trator com o pai quando o veículo tombou. A vítima ficou debaixo da roda e o pai foi projetado.O óbito foi declarado no local.O alerta foi dado às 15h30. No local estiveram 13 operacionais apoiados por 5 viaturas.