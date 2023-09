Jovem de 15 anos morre em aula de Educação Física no Porto

Um jovem de 15 anos morreu numa aula de Educação Física, na Escola Alexandre Herculano, no Porto, na tarde desta quarta-feira.O alerta foi dado às 15h12.Dois minutos após iniciar um exercício, o jovem sentiu-se mal. O professor de Educação Física foi o primeiro a iniciar manobras de suporte de vida, às quais os bombeiros e o INEM deram continuidade, mas o óbito foi declarado no local.Foram mobilizados os Bombeiros Voluntários do Porto, uma VMER do Centro Hospitalar Universitário de Santo António e elementos da PSP.O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.