Um jovem de 16 anos, que está atualmente em prisão domiciliária, foi acusado pelo Ministério Público do Seixal de quatro crimes de abuso sexual de criança e um de violação. O arguido foi detido pela Polícia Judiciária em fevereiro deste ano, por abusos sexuais de uma menor, de 12 anos.





Havia indícios de que, pelo menos desde outubro do ano passado, o jovem assediava a vítima, tendo chegado a praticar atos de cariz sexual com a mesma. Ficou com uma medida de coação não privativa da liberdade e, até junho, continuou a atormentar a jovem. Passou para prisão domiciliária em julho, medida sob a qual aguarda agora julgamento.