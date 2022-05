Uma jovem de 16 anos desapareceu no rio Tejo, em Abrantes.



No local estão os Bombeiros Voluntário de Abrantes, afirmando que incidente aconteceu às 14h30 mas o alerta foi apenas dado às 22h17.



Segundo os bombeiros, a jovem terá ido para uma ilha de areia no meio do rio.



Em atualização