Jovem de 16 anos desaparecida há cinco meses em Vila Praia de Âncora

A Polícia Judiciária divulgou a fotografia de uma rapariga, de 16 anos, que está há cinco meses desaparecida. A divulgação foi feita no site e nas redes sociais da PJ, com pedido de informações sobre o paradeiro da menor, que é natural de Vila Praia de Âncora.Raquel Sofia Ribeiro Seixas estava institucionalizada na Casa de Acolhimento Cerqueira Gomes, em Arcos de Valdevez, de onde saiu no dia dois de maio para ir às aulas, na vila minhota, e onde não regressou. A PJ de Braga assumiu a investigação deste desaparecimento e apela à colaboração da população para localizar a menor.