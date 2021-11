Jovem de 16 anos detido pela PJ por lançar o terror na noite em Faro

Um jovem de 16 anos foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária, pela prática de vários crimes de roubo agravado, ameaças com recurso a arma de fogo e faca e burla informática. O detido pertence a um gang de jovens da mesma idade que atua em Faro.

Segundo informa a PJ em comunicado os membros do grupo, com idades entre os 14 e os 15 anos, circulavam de trotinete pela cidade, surpreendendo as vítimas, também jovens, durante a noite. Lançaram o terror, durante setembro e outubro deste ano, ameaçando com armas e retirando os pertences às vítimas.

O caso causou grande alarme social, segundo as autoridades, e foi alvo de várias denúncias nas redes sociais.

Foram feitas várias diligências, incluindo buscas à casa do suspeito, onde as autoridades encontraram o que havia sido roubado pelo jovem de 16 anos.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para ficar a conhecer as medidas de coação. A PJ informa que as diligências continuam, com o objetivo de chegar à identificação dos outros membros do gang e o seu envolvimento nos crimes, para depois os factos serem comunicados ao Tribunal de Família e Menores (tendo em conta a idade dos outros membros do gang, entre os 14 e os 15 anos).