Um jovem de 16 anos foi detido pela GNR de Setúbal por assaltar um menor de 12 anos, na via pública, com recuso a uma arma branca.



O caso ocorreu a 13 de dezembro, na Quinta do Conde, em Sesimbra e a denúncia foi feita pela mãe da vítima.





O suspeito roubou um telemóvel e uma carteira, objetos apreendidos pela GNR, que foram devolvidos ao proprietário.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Sesimbra.