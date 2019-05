Jovem de 16 anos detido por furto em estabelecimento em Viseu

Um jovem, de 16 anos, foi detido esta quinta-feira pelo Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Viseu, pela prática do crime de furto em estabelecimento, no concelho de Viseu.

Na sequência de uma denúncia por parte do proprietário do estabelecimento, em que se apercebeu que estava a ser alvo de furto, os militares deslocaram-se ao local e detiveram o suspeito em flagrante, com os objetos subtraídos na sua posse.

Desta ação culminou a apreensão de 32 doses de haxixe, um par de ténis, um spray gás pimenta, uma chave de fendas e um telemóvel.

O detido é também suspeito de ter praticado outros furtos em dias anteriores, apurando-se ainda que o mesmo se encontrava ausente ilegitimamente de lar de acolhimento de menores.

O detido foi presente ontem ao Tribunal Judicial de Viseu, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais, bem como o reencaminhamento para a instituição de acolhimento.