Um jovem de 16 anos foi esfaqueado à porta de um espaço de diversão noturna, na madrugada desta terça-feira, em Amares, Braga.O alerta foi dado por volta das 04h00 para confrontos entre jovens.A vítima, golpeada na zona do braço, foi assistida no local e depois transportada para o Hospital de Braga.A GNR foi acionada ao local e fez as diligências.