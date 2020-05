Jovem de 16 anos ferido com gravidade após despiste de trator em Viana do Castelo

Um jovem de 16 anos ficou ferido com gravidade esta segunda-feira após o despiste do trator em que seguia, na localidade Recanto da Bouça, Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.Uma mulher de 40 anos e um homem de 60 sofreram ferimentos ligeiros.As vítimas foram transportadas ao hospital de Viana do Castelo.Foi acionado um helicóptero do INEM mas a vítima com ferimentos graves acabou por ser transportada para o hospital por via terrestre.O alerta foi dado às 20h55.A GNR tomou conta da ocorrência.