Um adolescente de 16 anos foi detido pela PJ do Porto por abuso sexual de uma menina, de 13, com a qual namorava há nove meses.Ambos estavam institucionalizados.O suspeito ainda registava imagens dos atos sexuais e partilhava-as com outros.A menina fugiu várias vezes das instituições que a acolheram para manter relações sexuais com o abusador, estudante, que sabia a idade da menor e que foi já presente a juiz ontem à tarde.