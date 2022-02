O jovem de 16 anos que morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, no sábado, foi vítima de cinco ou seis disparos de uma caçadeira, feitos a partir de uma carrinha branca em Fetais, Loures.Fonte judicial disse aoque o amigo de Marcelo (a vítima), única testemunha do crime, disse à PSP, e depois à PJ, ter visto a porta do lado do pendura a abrir, e depois um cano de caçadeira, de onde foi feito fogo.Foram apreendidos vários invólucros de cartucho.