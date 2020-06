Um jovem, de 16 anos, residente em Abrantes, é suspeito da autoria de vários roubos por esticão e sob ameaça de facas e foi detido pela PSP, estando em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica.Os roubos ocorreram na via pública, desde o ano passado, tendo o jovem sido detido fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado do Ministério Público de Santarém.O suspeito praticava os roubos sozinho e terá sido reconhecido por algumas vítimas.