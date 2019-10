Jovem de 16 anos preso por roubar colegas da escola

Um jovem de 16 anos e pelo menos dois cúmplices menores lançaram uma onda de assaltos violentos nos últimos meses, no Cacém, concelho de Sintra.Os alvos eram colegas de escola ou alunos, quando saíam ou estavam a caminho de estabelecimentos escolares da zona. O assaltante, já condenado por roubos, foi detido pela PSP na segunda-feira. Ficou em prisão preventiva.O assaltante foi travado pela PSP através de um mandado de detenção durante a investigação aos crimes cometidos pelo menor, identificado por vítimas que o conheciam da escola. O menor atacava sempre em grupo, com outros jovens e chegaram mesmo a usar uma navalha para ameaçar as vítimas, entre os 11 e os 16 anos e roubar telemóveis e dinheiro.No último caso, a 2 de outubro, o ladrão e um cúmplice rodearam um rapaz de 16 anos a quem pediram dinheiro.A vítima recusou e foi agredida com socos na cara ao ponto de sangrar. O agressor já tinha sido condenado a nove meses de prisão com pena suspensa pelo mesmo tipo de crimes, roubos violentos.