Um jovem de 16 anos foi esta quinta-feira resgatado por populares após ter sido arrastado por uma onda na praia do Carvalhal, em Grândola.O alerta foi dado pelas 16h34.A vítima foi transportada ao hospital do Litoral Alentejano com sinais de hipotermia e exaustão, tendo sido considerado ferido ligeiro.No local esteve uma ambulância dos Bombeiros de Grândola.