Rio Maior, a vítima foi transportada para o Hospital de Santarém.

Uma jovem de 16 anos ficou gravemente ferida depois de ter sido atropelada esta segunda-feira de manhã na Avenida Dr. Mário Soares em Rio Maior, Santarém.De acordo com informações a que oteve acesso junto de fonte do CDOS de Santarém e dos Bombeiros Voluntários deO alerta foi dado por volta das 08h34. No local estiveram os bombeiros de Rio Maior e a GNR.