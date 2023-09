Um jovem de 16 anos ficou ontem à tarde em estado grave, após ter sido atropelado em Carvalhos de Figueiredo, no concelho de Tomar. O atropelamento ocorreu na EN110, ao final da tarde, quando o jovem, que se deslocava a pé, na berma, foi colhido por um automóvel ligeiro. O socorro foi alertado para a ocorrência e fez deslocar equipas dos Sapadores de Tomar, GNR e INEM para o local. Após avaliação médica, e perante o quadro clínico muito complicado que o menor apresentava, a equipa do INEM deliberou convocar o helicóptero para o Hospital Universitário de Santa Maria, em Lisboa. A aeronave aterrou no Estádio Municipal de Tomar, onde recolheu a vítima, em estado crítico, e conduziu-a em direção à capital.