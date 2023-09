Um jovem, de 17 anos, queixa-se de ser sido violentamente agredido, na madrugada desta quarta-feira, na discoteca Eskada, no Porto. O jovem apresentou queixa na PSP. Relatou às autoridades que foi agredido, cerca das 02h25, à estalada e com uma joelhada na cara por um funcionário do estabelecimento e colocado fora da discoteca pelos seguranças.