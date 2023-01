Um rapaz de 17 anos foi atingido, a muito curta distância, com um disparo de caçadeira no peito. A agressão ocorreu pelas 21h00 de quinta-feira, quando a vítima estava sentada no interior de um café na Rua da Bela Vista, Monte da Caparica, Almada.Os autores do ataque são, segundo testemunhas, cinco homens encapuzados, que fugiram rapidamente. O jovem foi transportado por familiares e amigos para o Hospital Garcia de Orta, ainda antes da chegada dos meios de socorro.