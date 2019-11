Um jovem, de 17 anos, ficou em estado grave ao ser atropelado esta terça-feira de manhã por uma composição do metro do Porto, em Vila do Conde. A vítima do sexo masculino foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.



No local, a vítima foi assistida pelos Bombeiros de Vila do Conde.



O atropelamento aconteceu na estação de metro da Variela, situada na freguesia de Árvora.



O alerta foi dado às 07h24. Foram mobilizados para o local da ocorrência seis operacioanais, apoiados por três viaturas do INEM, da GNR e dos bombeiros.



A circulação na Linha Vermelha da estação de metro onde se deu a ocorrência teve de ser cortada cerca de 30 minutos.



As circunstâncias do acidente estão ainda a ser esclarecidas.