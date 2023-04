Cláudio Pereira, o jovem de 17 anos acusado do homicídio de Diogo Pereira, de 26, no interior da casa de banho do bar Praxe, em Paredes, foi esta segunda-feira condenado a 25 anos de prisão. O caso aconteceu a 29 de maio de 2022."Hoje estou maluco". Foram as palavras ditas pelo jovem de 17 anos, horas antes de matar com um tiro na cabeça Diogo Pereira e atingir com um disparo no peito um amigo da vítima mortal, de 25 anos.A 31 de março deste ano, Cláudio quebrou o silêncio em tribunal, afirmando que bebeu muito álcool e inalou "vários" balões de óxido nitroso. "Não me lembro de nada", disse o jovem.A família da vítima mortal, Diogo Pereira, pedia uma indemnização de 600 mil euros para garantir o futuro do filho de Diogo, que está atualmente a ser acompanhado por um psicólogo.Cláudio Pereira foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 430 mil euros à companheira e ao filho da vítima mortal.