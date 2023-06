Jéssica Luís, de 17 anos, está desaparecida desde segunda-feira em Faro, no Algarve.A adolescente vivia num lar, a Associação de Proteção à Rapariga e à Família, que acolhe jovens de famílias desestruturadas ou com alguns problemas socioeconómicos.Jéssica, que faz 18 anos em agosto, é conhecida como uma rapariga sossegada e que nunca deu problemas na instituição. O alerta foi dado a todas as autoridades da região.