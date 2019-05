Um jovem de 17 anos foi detido, esta sexta-feira, por abusar sexualmente de uma criança de 13 anos. O crimes ocorrereu no passado dia 19 de fevereiro, no Porto.De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, a investigação foi aberta após uma queixa apresentada pela mãe da vítima.O suspeito é um estudante e residente no Porto, "com antecedentes pela prática do mesmo crime". O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coeção.