Jovem de 17 anos detido por atear fogo à Casa dos Rapazes em Viana do Castelo

Um jovem, de 17 anos, foi detido pela Policia Judiciária de Braga por ter ateado fogo à Casa dos Rapazes, em Viana do Castelo. O incêndio obrigou a retirar 23 crianças do edifício.O incendiário estava revoltado por não ser autorizado a sair à noite – uma das regras básicas da instituição que acolhe meninos e jovens em risco em Viana do Castelo. O menor, de 17 anos, decidiu atear fogo ao quarto que ocupava sozinho e saiu do edifício. As chamas propagaram-se à mobília e obrigaram a que 23 crianças e jovens tivessem de ser evacuadas da Casa dos Rapazes, num domingo à noite, no passado dia 1.Os bombeiros controlaram as chamas rapidamente e as crianças puderam regressar ao edifício para passar a noite. O fogo provocou danos no quarto e no mobiliário.Os investigadores da PJ e Braga conseguiram confirmar que se tinha tratado de fogo posto e o único ocupante do quarto acaba de ser detido. Está indiciado por fogo posto e vai ser ouvido esta quinta-feira em primeiro interrogatório judicial, no tribunal de Viana do Castelo, por um juiz de instrução criminal que lhe vai aplicar as medidas de coação.