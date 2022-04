Um jovem de 17 anos foi detido pela PSP, na Rua Natividade Negreiros, na Sra. da Hora, Matosinhos, por suspeitas da prática do crime de roubo. Com recurso a uma faca, o suspeito ameaçou dois jovens, de 22 anos, e roubou-lhes um isqueiro e um maço de tabaco.Foi intercetado pela PSP, ainda na mesma rua, na companhia de dois jovens menores, ambos com 15 anos. O detido vai ser presente a tribunal.